“Não há offshore na Madeira”

O Presidente do Governo Regional saiu em defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira, depois das últimas polémicas notícias, com origem na Alemanha.

“O Centro Internacional de Negócios da Madeira não é um offshore, não é uma praça financeira. Segue as regras do Estado Português e da União Europeia”, reiterou Miguel Albuquerque, à margem da inauguração do Galo Active, as novas instalações do ‘Health Club – Onda Revital’.

“O que eles querem é levar o investimento que aqui captamos para outros centros”, afirmou o Presidente do Governo, relembrando que, em 2016, o retorno financeiro foi de 191 milhões de euros, valor “decisivo para fazermos face às despesas na Saúde, Educação e Administração Pública”.