Cultura propõe atividades para o Carnaval

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através dos vários serviços da Direção Regional de Cultura, está a dinamizar uma série de atividades culturais para a época do Carnaval. Para os dias de “folia” foram preparadas, desde logo, por alguns dos museus da tutela, várias iniciativas para diferentes públicos, por forma a dinamizar ainda mais estes espaços.

Assim, no Universo de Memórias, a partir de hoje, dia 20 de fevereiro, estará patente a exposição temporária “Máscaras do Mundo”. Assim, e até 3 de março, durante as visitas guiadas que se realizam diariamente, de segunda a sexta-feira entre as 10h e as 17h, à coleção permanente daquele espaço, será dado especial destaque às 57 máscaras provenientes dos quatro cantos do mundo – América, Europa, África e Ásia. Estas visitas destinam-se não só ao público em geral mas também ao público escolar.

No mesmo espaço, mas no dia 25 de fevereiro. e dando continuidade à parceria com o ateliê CriamARTE haverá um ATL destinado a crianças entre os 5 e os 14 anos que inclui uma oficina plástica e uma visita guiada à exposição temporária “Máscaras do Mundo”. Refira-se que as atividades inseridas nos Serviços Educativos e ATL carecem de marcação prévia, no local ou através do telefone número 291 225 122.

Até 24 de fevereiro, na Casa-Museu Frederico de Freitas, está a ser promovida, diariamente, a atividade “Cem Partidas de Carnaval”. Trata-se de uma visita temática que trabalha o tema do Carnaval criando um “disfarce”, cujo mote parte de peças do acervo do Museu. Esta iniciativa dirigia a alunos do 1º e 2º Ciclos inclui um atelier de atividades lúdicas no âmbito das diferentes expressões.

No Museu Etnográfico da Madeira está a ser preparada a “Oficina Máscaras de Carnaval” que como objetivo apresentar, numa primeira abordagem, os vários tipos de máscaras utilizados e a sua função social no dia de entrudo. Nesta iniciativa os participantes irão realizar uma máscara de Carnaval com pasta de papel, tal como se fazia tradicionalmente, utilizando técnicas de recorte e colagem e vários tipos de materiais. Para finalizar, irão decorar as suas fantasias carnavalescas, recorrendo à pintura a guache e/ou acrílico. A coordenação está a cargo de António Pascal Oliveira (Serviços Educativos). Esta “oficina” decorre no Atelier de expressão plástica daquele museu, das 10 às 12h30 e das 14 às 17 horas do dia 23 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas no local ou através do telefone número 291 952 598

Finalmente, no Museu Quinta das Cruzes, o Carnaval será tema de mais uma sessão do projeto “Música Conversada”. Este projeto de sessões culturais/musicais coordenado pelo professor e musicólogo Vítor Sardinha com o apoio da Associação Musical e Cultural Xarabanda, terá lugar no dia 22, quarta-feira, entre as 15h30 e as 16h15, e abordará “O Carnaval dos Hotéis do Funchal”. A sessão, que terá entrada livre, vai contar com a participação de Rui Alberto Camacho, Celso Danilo Ribeiro Rodrigues e António Barbosa e vai incluir a audição musical de músicos e compositores madeirenses nos géneros: Baião, Marcha Brasileira e Samba.

ABM aposta na leitura

Durante o Carnaval, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) está a dinamizar uma campanha especial do Serviço de Empréstimo daquela instituição, por forma a promover os hábitos de leitura junto da população.

Recorde-se que o ABM disponibiliza, todos os meses, centenas de novos livros para empréstimo domiciliário. Trata-se de um serviço gratuito que permite aos utilizadores que possuam cartão de leitor requisitar livros de todas as áreas temáticas. Em cada requisição, cada utilizador pode levar até cinco livros.

Todas estas iniciativas integram-se, como recorda Eduardo Jesus, Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, no objetivo de “aproximar a população regional da Cultura, em todas as suas vertentes”.