CMF coproduz espetáculo para crianças no Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal vai coproduzir com a Companhia B-ábá da Música o espetáculo “Pelo Mundo dos Sons”, uma “divertida peça musical e educativa” dedicada aos mais pequenos, especialmente a bebés e crianças até aos seis anos de idade. Esta terá lugar no dia 4 de março (sábado de manhã), pelas 10h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

“Consciente da escassa oferta deste tipo de concertos e das habituais restrições das casas de espetáculos em relação à presença de crianças com idade inferior a 3 anos nos seus eventos”, a Câmara Municipal do Funchal acedeu a esta coprodução, emprestando o Salão Nobre do Teatro para o efeito, num registo que se deseja de grande interação com os mais novos.

Num ambiente infantil e de boa disposição, o concerto “Pelo Mundo dos Sons” propõe-se a partir numa viagem de descoberta pelos sons do continente europeu e pela beleza da diversidade cultural, proporcionando a todos bons momentos em família. Os bilhetes têm um custo de 3€, onde já está incluída a entrada gratuita de um ou dois acompanhantes. A capacidade máxima da sala para este espetáculo musical será de 36 crianças.