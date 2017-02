CMF cria catálogo com todos os espaços para eventos no Funchal

É a última novidade do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, sendo, neste caso, tão acessível, quanto útil. A Autarquia tem, a partir de agora, publicado nos seus canais oficiais, um Catálogo de Espaços para Eventos no Funchal, com o intuito de que este seja mais uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento cultural do Município.

Neste dossier passam a estar compilados todos os espaços interiores e exteriores, públicos e privados, formais ou mais descontraídos, onde poderão ser realizados eventos culturais, desportivos ou comerciais na cidade, por todos os agentes e empreendedores que assim o entendam. O documento surge em resposta a uma necessidade já identificada pelos produtores, artistas e agentes culturais do Funchal e que o Município vem agora colmatar, criando melhores condições para a dinamização cultural na cidade e contribuindo para otimizar a utilização dos espaços públicos e rentabilizar os espaços privados.

A relação com os espaços será sempre da responsabilidade do interessado e da respetiva administração, através dos contactos disponibilizados, assumindo a CMF o papel de divulgação da existência do espaço, segundo a valência para o qual tem maior vocação.

Trata-se de um documento simples no formato, mas que tem condições para agilizar profundamente a organização de eventos na cidade, bastando, para que se perceba a sua utilidade, colocar-se no papel de um manager cultural que tem a responsabilidade de organizar um determinado evento, para um determinado número de pessoas e num curto espaço de tempo. O catálogo agora disponibilizado pela Autarquia será, neste caso, instrumental, inclusive na divulgação de espaços desconhecidos do grande público.

O Catálogo disponibiliza todos os contactos necessários, através dos quais é possível obter informação mais específica e as condições de acesso a que estes espaços estão sujeitos.

Com esta publicação, a Câmara Municipal preenche uma lacuna já identificada pela comunidade, que muitas vezes não sabe por onde começar, onde procurar ou que opções tem realmente ao seu alcance, sabendo-se que o sucesso de um evento começa justamente pela escolha acertada do local. O Catálogo de Espaços para Eventos já se encontra disponível no site oficial da CMF, bem como nas páginas do Teatro Municipal Baltazar Dias e dos Mercados Municipais.

A ideia, a partir de agora, é que o documento esteja disponível maioritariamente online e que seja partilhado via redes sociais, pretendendo evitar-se a impressão do Catálogo, pois trata-se de um documento de atualização frequente, que a Autarquia quer gerir de perto.

Este é, de resto, um documento facilmente atualizável, esperando-se que, daqui em diante, mais entidades possam manifestar interesse em adicionar mais espaços.