Floretista madeireinse Maria Spínola rumo à sua 1ª experiência Internacional

A Madeirense Maria Spínola, do Clube Desportivo e Recreativo Santanense, terá a sua estreia em provas internacionais, ao participar Marathon de Paris, na categoria sub 17, na arma florete, nos dias 4 e 5 de Fevereiro.

A atleta tem vindo a conquistar nas últimas provas nacionais o 3º lugar no pódio e prepara-se para o Campeonato Nacional de Cadetes que decorrerá no fim-de-semana de 11 e 12 de fevereiro. em Viana do Castelo.

A Marathon de Paris servirá para ganhar experiência competitiva e de preparação para a disputa do pódio nacional no Campeonato.