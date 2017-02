10 Unidades do SESARAM acreditadas pela DGS

O secretário regional da Saúde relembrou ontem, em declarações aos jornalistas, após a reunião com a Ordem dos Médicos Dentistas que as obras de manutenção no Hospital dos Marmeleiros irão avançar rapidamente, bem como a reorganização dos serviços clínicos, que ali existem.

Pedro Ramos explicou que o processo de acreditação da qualidade da Direcção Geral de Saúde (DGS), baseado no modelo ACSA não pressupõe acreditações globais de hospitais, focando-se numa acreditação clínica por serviço.

O secretário regional da Saúde informou que este modelo de acreditação é muito diferente do projeto de acreditação de que o hospital Dr. Nélio Mendonça foi alvo em 2009, através do CHKS.

Neste momento, tal como noticiado recentemente foram acreditados pelo programa da DGS 6 serviços hospitalares e 4 centros de saúde do SESARAM, encontram-se em processo de acreditação da qualidade outros serviços hospitalares.

“A qualidade dos cuidados de saúde é uma prioridade regional e nacional”, referiu Pedro Ramos, que destacou que “o objetivo é ter toda a rede de cuidados de saúde acreditada”.

A cerimónia de acreditação terá lugar no dia 11 de Fevereiro no SESARAM, com a presença do diretor geral de Saúde, Francisco George.