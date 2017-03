Emanuel Câmara expõe os problemas da Saúde no Concelho a Pedro Ramos

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, vai reunir, hoje, com o Secretário Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, Pedro Ramos, para expor e exigir respostas aos vários problemas que afetam o Serviço de Saúde no concelho e que, consequentemente, colocam em causa o bem-estar e os direitos da nossa população.

Nesta reunião serão abordados três assuntos principais:

1- Saúde Oral (A cadeira do dentista encontra-se avariada, havendo rumores de que a Secretaria tenciona retirar este serviço do concelho).

2- Subtração sucessiva de serviços no concelho, obrigando os nossos munícipes a se deslocarem ao concelho de S. Vicente para poderem usufruir dos mesmos (Consulta de Terapia da Fala e Nutricionista).

3- Ausência de Médico de Família em alguns Centros de Saúde do concelho, privando muitos utentes com problemas graves de saúde das necessárias consultas de acompanhamento.

Segundo Emanuel Câmara: “Primeiro estão as pessoas, sendo inadmissível que os serviços ou a qualidade da Saúde no nosso concelho sejam insistentemente diminuídos. Queremos ver

o concelho do Porto Moniz devidamente dotado de serviços básicos e, para tal, estamos dispostos a colaborar na resolução dos problemas. No caso concreto da Saúde Oral, estamos disponíveis para, se necessário for, adquirirmos uma nova cadeira de dentista”.

O autarca garantiu ainda que, “utilizando todos os meios ao meu alcance, irei procurar fazer com que estes problemas sejam saneados. Quero ouvir o Sr. Secretário Regional da Saúde para perceber as razões destas medidas e, em simultâneo, mostrar a posição da Câmara Municipal do Porto Moniz relativamente a estas problemáticas”.