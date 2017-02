Carta de equipamentos de saúde ‘será um importante instrumento de gestão da saúde’

A carta de equipamentos de saúde da Região, que permitirá conhecer em detalhe todos os equipamentos pesados e não pesados disponíveis nas entidades públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira estará concluída até ao final deste ano.

Esta inventariação, iniciada em 2016 pelo anterior secretário regional da Saúde, João Faria Nunes, terá continuidade, conforme garantiu o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, na sessão de abertura das 1º Jornadas do Madeira Medical Center,, no Funchal, com a presença de reputados oradores, entre eles o professor Sobrinho Simões. Na oportunidade, Pedro Ramos considerou as entidades privadas de saúde, parceiros essenciais dos sistema regional de saúde, para assegurar uma maior capacidade de resposta às necessidades em saúde da população. “Uma capacidade, que como bem sabemos, nem sempre o sistema público tem” afirmou o secretário regional da Saúde.

Pretende-se que a Carta Regional de Equipamentos Médicos em saúde se constitua como um instrumento de relevância no planeamento de cuidados de saúde, interligando-se, inevitavelmente, com a contratualização interna e externa das carteiras de serviços e de cuidados das instituições de saúde, e de suporte da decisão de investimentos em equipamentos pesados em saúde.

A necessidade de melhorar a gestão entre os recursos disponíveis no público e no privado significa criar melhores instrumentos de apoio à decisão.

Conhecendo os recursos disponíveis, iremos evitar a duplicação na aquisição de equipamentos, poupando-se em investimentos desnecessários e redundantes.

Será efetuada a inventariação de todos os equipamentos de Saúde (centros de saúde, hospitais, clínicas privadas), o seu estado, (caracterização dos edifícios e instalações), bem como do equipamento médico, clínicas e consultórios dentários, clínicas e consultórios médicos, centros de enfermagem, unidades de Medicina Física e Reabilitação, Unidades de Imagiologia, etc.