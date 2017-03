Saúde prepara implementação da intervenção precoce na detecção do cancro oral

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos voltou a reunir, na tarde de ontem, os diretores dos serviços de hemato-concologia, de anatomia patológica, a coordenadora do programa regional de Saúde Oral, a Ordem dos Médicos Dentistas, os assessores do seu gabinete E o IASAÚDE para preparar a implementação da intervenção precoce na deteção do cancro oral.

Nesta segunda reunião foi definido o circuito do utente e o plano de formação para os médicos de família.