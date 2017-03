Funchal promove Semana da Árvore e da Floresta até 21 de março

A Câmara Municipal do Funchal está a promover, a partir do dia de ontem, um conjunto de atividades no Parque Ecológico do Funchal, com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, que se comemora a 21 de março, dando continuidade à sensibilização para a importância da floresta na sustentabilidade do ambiente terrestre.

O programa de atividades conta com diversas ações, das quais se destacam a realização de percursos pedestres compostos por várias estações didáticas, com o propósito de sensibilizar todos os participantes para o universo do Parque Ecológico, nas suas diversas vertentes.

A Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente, explicou que “entre estas atividades, salientam-se a importância da biodiversidade na manutenção do equilíbrio da floresta, a compostagem para a valorização dos resíduos orgânicos e a plantação, quer de espécies autóctones, quer de novas espécies que serão instrumentais para o futuro do Parque a médio-prazo, e que estão no cerne do trabalho que estamos a elaborar ao nível do novo Plano de Gestão Florestal.”

Idalina Perestrelo referiu, ainda, que embora a principal incidência destas atividades seja o público escolar, estas dirigem-se à população em geral. A autarca aproveitou para anunciar também que, “até ao momento, as ações já contam com cerca de 500 participantes, mas as inscrições continuam abertas, pelo que ainda contamos receber interessados a partir de segunda-feira.”

As inscrições na semana de atividades podem ser realizadas através do telefone do Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal (291784700, de segunda a sexta, das 9h às 17h), ou do correio eletrónico: pecof@cm-funchal.pt . Durante o período de comemoração, entre 13 e 21 de março, o Parque acolhe, igualmente, a exposição subordinada ao tema “Parque Ecológico do Funchal: a Natureza em Regeneração”, que estará patente no Centro de Receção, aberta a todos os interessados.

No próximo sábado decorre, igualmente, no Parque Ecológico do Funchal uma ação de reflorestação, agendada entre as 8h30 e as 15h, sendo a participação aberta a toda a população, mas limitada a 25 pessoas por cada dia de voluntariado, por motivos logísticos. O transporte é assegurado pelo Município.

As inscrições são, por isso, obrigatórias, e estão disponíveis na página oficial de facebook do Parque Ecológico (goo.gl/Q2agNV), através de um formulário com demais informações úteis. Todos os participantes recebem, depois, um certificado de participação em formato digital. A 25 de março terá lugar nova ação de reflorestação, pelo que a Autarquia incentiva todos os entusiastas interessados a virem colaborar na importante continuidade da recuperação do coberto vegetal.