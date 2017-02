Funchal acolhe Conferência Europeia em Mergulho Científico em março

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, apresentou ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a III edição da Conferência Europeia em Mergulho Científico, que vai ter lugar no Funchal, nos dias 22 e 23 de março, numa organização conjunta da Autarquia, através da Estação de Biologia Marinha do Funchal, do CIIMAR-Madeira e do Clube Naval do Funchal. As duas primeiras conferências decorreram em Estugarda, na Alemanha, e em Kristineberg, na Suécia.

Idalina Perestrelo considerou que “o objetivo deste fórum internacional é destacar os resultados que têm sido atingidos pelo mergulho científico enquanto ferramenta de investigação”, considerando que o Funchal, uma “cidade marítima por excelência, que tem uma Estação de Biologia Marinha a seu cargo e é a única Câmara do país com um Departamento de Ciência, não podia ser um local mais apropriado para um certame desta natureza.” A Vice-Presidente considerou igualmente que, com mais de 50 presenças já confirmadas, “esta também é uma excelente oportunidade para promover o Funchal enquanto destino de Turismo Científico, incentivando o estudo e a investigação a respeito da nossa própria Economia do Mar.”

Estarão presentes no Funchal alunos e investigadores de várias áreas e nacionalidades, sendo que já estão confirmadas proveniências da Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Malta, Montenegro, Reino Unido e Estados Unidos da América, além de Portugal. Destaca-se a presença dos dois oradores convidados para esta edição: Ben Ford, especialista em Arqueologia Marítima e Histórica na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, e Fernando Tuya, professor de Ecossistemas Marinhos na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha.