Executivo Municipal visitou Secretariado do Rally Vinho Madeira

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, e o restante Executivo Municipal, visitaram esta tarde o Secretariado do Rally Vinho Madeira, nas instalações do Madeira Tecnopolo. Tratou-se da tradicional visita aos bastidores desta prova emblemática que, este ano, comemora 60 anos de existência e que, nos próximos três dias, promete levar os madeirenses às estradas e serras da Região.

João Pedro Vieira, Vereador que tem o pelouro do Desporto no Município, agradeceu “a oportunidade de visitar o secretariado do Rally Vinho Madeira, naquela que é uma possibilidade de ver-mos e confirmarmos que o Rally é muito mais que aquilo que se passa na estrada durante três dias, porque há uma fantástica organização à volta desta magnífica prova”, não esquecendo aqueles que, “muitas vezes de forma voluntariosa, se associam a este evento, e que nos merecem palavras não só de agradecimento, mas também de encorajamento”.

A Câmara Municipal do Funchal é como sempre parceira do evento, “não só com o apoio financeiro de 25 mil euros que atribuímos à organização, mas também com um amplo apoio logístico que implica recursos humanos e recursos materiais que disponibilizamos à organização durante estes dias, permitindo que o Rally, não só tenha um grande retorno desportivo para a nossa Região, mas acima de tudo um retorno social e cultural” referiu o Vereador.

“Hoje o Rally é uma marca da vida de todos os madeirenses, é uma tradição ir ao Rally no primeiro fim-de-semana de agosto e é com grande honra que a Câmara Municipal do Funchal se associa a esta festa, não só prestando o seu apoio, mas também reconhecendo o trabalho de todos aqueles que a tornam possível”, concluiu o autarca.

A edição 2019 do Rally Vinho Madeira vai para a estrada esta quinta-feira à tarde, dia 1 de agosto, com a Super Especial na Avenida do Mar.