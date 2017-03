Para comemorar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, a Câmara Municipal de São Vicente procedeu à plantação simbólica de uma árvore no Parque Urbano de São Vicente.

E para dar as boas-vindas à Primavera, coloriu os Paços do Município e as ruas da Vila com a plantação de flores ao longo deste mês. A Vereadora Rosa Castanho marcou presença em ambas as iniciativas.