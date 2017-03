Detido indivíduo foragido desde 2012

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Palmela, deteve no passado dia 20 de março, um homem de 34 anos, sobre o qual pendia mandado de detenção para cumprimento de pena efetiva, pela prática de injúria agravada, detenção de arma proibida e ameaça agravada, no Pinhal Novo.

O detido encontrava-se em fuga, desde 2012, após ter procedido ao corte da pulseira eletrónica quando se encontrava com a medida de coação de permanência na habitação sob vigilância eletrónica.

O detido foi entregue no Estabelecimento Prisional de Setúbal, para cumprimento de pena de prisão efetiva de dois anos e 11 meses.