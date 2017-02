Encerramento de lar de idosos ilegal

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Almada, fiscalizou, no passado dia 7 de fevereiro, um lar de idosos em situação ilegal, na Quinta do Conde – Sesimbra.

No âmbito da investigação de um processo de violência doméstica, que decorre há cerca de três meses, verificou-se que os visados eram proprietários de um lar que estaria em situação ilegal. Com o apoio de elementos da Segurança Social foi decretado o encerramento administrativo do lar, em 30 dias.