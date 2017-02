Região dá as boas-vindas à OMT

Tem lugar esta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a visita do Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à Madeira. No âmbito desta deslocação, estão previstas várias iniciativas, entre as quais uma reunião na Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, o debate “Turismo Acessível e Sustentável – Ano Internacional para o Desenvolvimento do Turismo”, dirigido ao trade regional, uma Apresentação de Cumprimentos na Presidencia do Governo Regional, uma visita ao Museu de Arte Sacra e, ainda, uma Aula Aberta na Universidade da Madeira.

Um dos momentos altos deste programa terá lugar pelas 12.00 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, sito à Avenida Zarco – Funchal, com a Cerimónia de Assinatura do Código Global de Ética do Turismo, por parte dos grupos hoteleiros Porto Bay, Pestana, Savoy e Four Views e ainda do Hotel Quinta do Furão. Segue-se a esta cerimónia uma Conferência de Imprensa, onde estarão presentes o Secretário-Geral da OMT, Taleb Rifai, e o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.