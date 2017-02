ADRAP assinalou aniversário com a entrega de prémios

A ADRAP festejou, no passado domingo, nas suas instalações náuticas do Parque Desportivo de Água de Pena, o seu 19º aniversário.

Na presença de um representante da DRDJ, da CMM e de alguns presidentes das associações desportivas onde a ADRAP está filiada, a data foi celebrada com a entrega de prémios aos melhores atletas, treinador e sócio do ano, seguido de um almoço convívio.

O presidente da coletividade, Richard Abreu, regozijou-se com o percurso efetuado e os vários títulos regionais e nacionais conquistados ao longo deste ano pelo clube, nas suas 5 modalidades federadas – atletismo, basquetebol, SUP, Badminton e Ténis de Mesa.

Lembrou também o papel mais abrangente que o clube desenvolve junto dos jovens e demais população do nosso concelho, com o intuito de promover a atividade desportiva e física como pilares essenciais na criação de hábitos de vida saudáveis, destacando o projeto Machico Ativo, o Circuito de Água de Pena, o Trail de Água de Pena, o Torneio Inclusivo de Boccia, o Encontro Sénior de Boccia,as aulas de Ginástica de Grupo, Capoeira e Defesa Pessoal, a realização de passeios e levadas, etc.