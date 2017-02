Clube “Os Especiais” conquista títulos nacionais

O Clube Desportivo “Os Especiais” disputou, no passado fim de semana no Pavilhão de exposições – Braga, o campeonato nacional de atletismo de pista coberta para atletas síndrome down, sob a orientação do técnico Rui Neves os atletas obtiveram magnífica prestação com os atletas Francisco Gouveia, que obteve o 1º lugar nos 1500m, 2º lugar nos 800m marcha e 3º lugar nos 400m.

De destacar, a magnifica prestação da atleta Sandra Sousa que conquistou pela 1ª vez o título de campeã nacional na disciplina de 200m, conquistando ainda 2º lugar nos 400m e 3º lugar nos 60m.

O atleta Dúlio Aguiar obteve dois terceiros lugares nas disciplinas de 60 e 200m respetivamente.

Na sequência das excelentes prestações dos atletas madeirenses no campeonato nacional de Atletismo de pista coberta sob a égide da Anddi- Portugal estão convocados para a seleção nacional de atletismo os atletas Francisco Gouveia, Sandra Sousa e Dúlio Aguiar para representar Portugal no europeu de atletismo que decorrerá em Vila Nova de Gaia, no próximo mês de outubro.