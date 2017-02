Governo otimista com estratégia para o Turismo

O Governo Regional tem uma estratégia para o Turismo, e ela está desenhada com todos os parceiros do setor. “Estamos otimistas”, assumiu o Presidente do Governo Regional, ontem na inauguração do Hotel Solar do Bom Jesus, em Santa Cruz.

Miguel Albuquerque aproveitou a ocasião, uma vez que se tratava de um empreendimento turístico, para destacar os números do setor, em 2016: 7.200.000 dormidas, 1.300.000 turistas e uma taxa de ocupação de 72%. Resultado do “trabalho feito na promoção, dos empresários e da excelência dos serviços oferecidos”.

Apesar do otimismo, o Presidente do Governo não deixou de advertir que o crescimento tem de ser sustentado. “O caminho não é aumentar número de camas de forma a desequilibrar a procura e a oferta”, sustentando que é preciso pensar na requalificação dos produtos oferecidos, onde se inclui as unidades de alojamento.