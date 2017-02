Cláudia de Aguiar participa em aula aberta na UMa

A eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar irá participar na aula aberta que se realiza esta quarta-feira, dia 8 de Fevereiro, na Universidade da Madeira, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, às 17h30. A iniciativa está integrada na visita oficial do Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, que tem como objectivo um diálogo com comunidade académica sobre a importância do Turismo para o desenvolvimento das comunidades, em termos económicos, sociais e ambientais. A abertura contará com a presença também do Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura.

Na celebração do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, Cláudia Monteiro de Aguiar sublinha a importância do papel que o Turismo pode assumir numa altura de incertezas e instabilidade social a nível mundial “ não só para a criação de emprego mas como um instrumento para promover uma melhor compreensão entre os povos de todo o mundo, através da protecção e valorização do património cultural e natural das comunidades, contribuindo para o fortalecimento da paz no mundo.”