CMF garante novas instalações aos Carreiros do Monte

A Câmara Municipal do Funchal vai proporcionar à Associação dos Carreiros do Monte um novo espaço centralizado de apoio às suas atividades, onde vão funcionar os novos balneários, cacifos, espaço de copa e sala de convívio, respondendo, desta forma, a uma reivindicação histórica destes profissionais, que de há muitos anos a esta parte se queixavam de falta de condições de suporte ao seu trabalho quotidiano.

Recorde-se que, atualmente, os Carreiros do Monte apenas dispõem de uma pequena despensa para o efeito, cedida pela Diocese, e onde estão limitados a fazer uso de cacifos bastante antigos. Em resultado de várias reuniões de trabalho com a Direção da Associação, especialmente a partir do encontro originado pelas Presidências Abertas da CMF no mês de julho, a Autarquia conseguiu garantir agora esta importante solução, requalificando, neste caso, todo o edifício onde funcionam atualmente as casas-de-banho públicas da freguesia, logo junto ao local onde começam as descidas de carros de cesto.

A Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, acompanhada de restantes elementos do Executivo e da Presidente da Junta de Freguesia do Monte, visitou anteontem o local e anunciou a boa-nova à Associação, explicando que “além da cedência do espaço, que é camarário, a CMF compromete-se a reabilitar a infraestrutura: as instalações sanitárias abertas à população serão adaptadas de modo a manterem-se no primeiro piso, ao passo que o segundo andar sofrerá, então, mudanças mais significativas, passando a estar inteiramente ao serviço dos Carreiros. Será um investimento da Autarquia na ordem dos 30 mil euros e as obras devem começar até ao fim do próximo mês.”

O Presidente da Autarquia, Paulo Cafôfo, dirigiu pessoalmente as negociações e lembra que “no âmbito dos Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, reunimo-nos com os Carreiros no passado mês de julho, quando a iniciativa decorreu na freguesia do Monte, e fomos sérios no sentido de que pretendíamos resolver esta questão, que eles consideravam ser a maior de todas as suas necessidades. Os Carreiros do Monte são um cartaz turístico por excelência da cidade e, para este Executivo, não faria sentido apostar tão vincadamente numa Estratégia Municipal de Turismo e, depois, não fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para garantir as melhores condições de trabalho àqueles que a tornam possível.”