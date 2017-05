Cláudia de Aguiar promove debate sobre futuro da Europa

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar irá organizar, no próximo dia 8 de Maio, às 9h30, no Centro de Congressos da Madeira, uma conferência denominada “Europa, que futuro?” com a participação dos eurodeputados Paulo Rangel, do Grupo PPE, Charles Tannock, do Grupo ECR e Francisco Assis do Grupo S&D e de António Trindade, presidente e CEO do Grupo PortoBay. A abertura conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Esta iniciativa está inserida nas comemorações da semana Europa, de 8 a 12 de maio, que a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar está a organizar no âmbito do dia Europa, que se celebra a 9 de maio.

“Esta conferência pretende trazer ao debate ‘o quadro atual, o futuro e os desafios que a Europa atravessa abordando temas como o BREXIT, as Migrações e os Acordos Comerciais em negociação. Sem faltar, claro, uma visão empresarial, de como estes eventos políticos condicionam o projeto europeu no seu todo e a economia do no país, em particular”, explica a eurodeputada madeirense.

Entrada é livre mas sujeita a inscrição prévia até à sexta-feira, dia 5 de maio em https://goo.gl/EKdqln