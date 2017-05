Empresários da Madeira pagam menos 16% pelo seguro automóvel

Um pequeno empresário da Madeira irá pagar menos 16% pelo seu seguro automóvel de danos próprios do que um empresário da região Norte de Portugal (e menos 12% em comparação a um empresário lisboeta), revela estudo da plataforma gratuita de comparação de produtos financeiros ComparaJá.pt.

De forma a apurar quais as diferenças no prémio do seguro em função do distrito de circulação, o portal independente analisou a oferta da Allianz, Caravela, NSeguros, Liberty, Lusitania e Tranquilidade, seguradoras que detêm quase metade da quota deste mercado no nosso país. As conclusões apontam para uma disparidade de até 452€ no custo anual, sendo Braga e Porto os distritos onde os prémios são mais elevados. É nos Açores que os preços são mais reduzidos.

A análise do ComparaJá.pt teve como base uma Renault Kangoo, carro que liderou o top de vendas no segmento dos comerciais ligeiros em 2016, e foi desenvolvida a partir do caso de um pequeno empresário (canalizador) de 45 anos de idade que tem carta há 25 anos e que não registou qualquer sinistro nos últimos cinco anos.

Esta plataforma online fez a comparação do prémio do seguro automóvel de danos próprios para o mesmo perfil tendo como única variante a localidade de circulação. Assim, a Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Setúbal e Faro, os seis distritos que contavam com o maior número de empresas registadas no início deste ano, foram adicionadas as regiões autónomas da Madeira (Funchal) e dos Açores (Ponta Delgada) de forma a aferir as diferenças de custos consoante a localidade de circulação.