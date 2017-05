Governo reforça orçamento para a programação robótica das matemáticas aplicadas

O Presidente do Governo garantiu que o próximo orçamento regional vai contemplar um “aumento significativo de verbas, ao nível do ensino secundário, para a programação robótica das matemáticas aplicadas, como forma de reforçar a qualificação dos nossos jovens para o futuro”.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas no final da visita que efetuou à XXIII Semana dos Clubes, Núcleos e Projetos e da Semana das Tecnologias, uma iniciativa da Escola Secundária Francisco Franco, que deixou o Presidente do Governo bastante otimista e entusiasmado com aquilo que testemunhou.