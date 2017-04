Nova escola da Ribeira Brava vai custar 8 milhões de euros

É já no próximo verão que se iniciam as obras de requalificação do pavilhão gimnodesportivo da Ribeira Brava, no valor de meio milhão de euros. A garantia é do Presidente do Governo,que também assegurou a construção da nova escola do concelho, obra já em concurso, e que vai custar 8 milhões ao erário público.

Miguel Albuquerque falava ontme na inauguração das obras de beneficiação do campo municipal da Ribeira Brava, um investimento da autarquia ao nível do piso sintético, da iluminação e dos balneários.

O Presidente do Governo sublinhou que os compromissos do executivo regional para com o município estão a ser cumpridos, nomeadamente na criação de um grande polo de desenvolvimento assente nas novas tecnologias, dando o exemplo do Brava Valley e da incubadora de empresas da Startup.