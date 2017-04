Madeira com nova plataforma de turismo acessível

O projeto SMIITY – Smart Interactive cITY foi, recentemente, apresentado na Fortaleza de São Tiago, numa cerimónia em que esteve presente o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura. Eduardo Jesus sublinhou, na ocasião, que este projeto coloca a tecnologia ao serviço de turistas e residentes “de uma forma espontânea, simples, e recorrendo apenas a um telemóvel, um objeto que todos têm atualmente”.

Refira-se que a SMIITY, projeto da empresa Mobinteg, é uma plataforma de turismo acessível, gratuita e compatível com dispositivos móveis iOS e Android, que permite às regiões, cidades e/ou monumentos comunicar com turistas e cidadãos, disponibilizando ao utilizador, no seu idioma, notícias, eventos, pontos de interesse, percursos pedestres e muito mais.

Esta comunicação acontece através da interação com beacons, pequenos emissores de sinais que enviam estes conteúdos para o dispositivo móvel do utilizador através de Bluetooth Low Energy. Estes conteúdos podem ser automaticamente apresentados ao utilizador, sem que este tenha de os procurar.

A Madeira, nomeadamente o Funchal, contará com a instalação de vários beacons em diferentes pontos da cidade, nomeadamente no Museu da Quinta das Cruzes e Fortaleza de São Tiago, a que se seguem outros pontos, proporcionando uma experiência mais dinâmica e interativa para os cidadãos e turistas. Estes beacons já estão instalados em algumas levadas e serão também instalados no Jardim Botânico da Madeira Engenheiro Rui Vieira.

Eduardo Jesus sublinhou que um aspeto que deve ser ressalvada é o fato dos conteúdos que são divulgados por este sistema, serem conteúdos “honestos e fidedignos”, já que estão a ser a ser fornecidos quer pelas Direções Regionais do Turismo e da Cultura, quer pela Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais, no caso dos percursos pedestres e jardins. O Secretário Regional sublinhou que esta plataforma é de acesso gratuito para os utilizadores e não representou qualquer custo para o Governo Regional.

Além de acessível, a SMIITY é uma solução inclusiva, nomeadamente para a comunidade invisual, dado que dispõe da funcionalidade text-to-speech, que converte os conteúdos de texto em áudio, no idioma do dispositivo. O dispositivo móvel pode também ser utilizado como audioguia, tornando a experiência do utilizador ainda mais completa, rica e imersiva e, assim, dispensar o recurso a equipamentos adicionais.