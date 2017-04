JPP investe na melhoria dos acessos e da rede de transportes em santa cruz

O Juntos pelo Povo (JPP) foi, na manhã de domingo passado, à Fonte dos Almocreves, para apresentar à população das zonas altas de Santa Cruz um conjunto de investimentos que a Câmara Municipal irá desenvolver nestas localidades.

“É uma velha aspiração da população da Lombada, Fonte dos Almocreves, e para isso pretendemos investir cerca de 180 mil euros na melhoria dos acessos, desde a saída da antiga escola até à capela e desde o caminho do Salão, até São Pedro. A estrada está em condições lamentáveis já há algum tempo e, felizmente pela gestão que temos implementado na câmara, há agora alguma folga orçamental para investimento e é isso que vamos fazer, seguindo a política de proximidade que o JPP gosta de desenvolver”, explicou Filipe Sousa.

Falando para os moradores da zona, o líder do JPP e edil de Santa Cruz destacou a importância que estes desenvolvimentos têm ao nível da rede de transportes públicos.

– A partir do final deste ano, princípios de 2018, esta população terá uma rede de transportes públicos, a partir do Caminho do Salão, passando pelas Regadinhas, Marão, São Pedro, conseguida com diplomacia e investimento.

Filipe Sousa não escondeu “a satisfação por poder servir a população que esteve esquecida durante anos por quem geriu de uma forma irresponsável os destinos de Santa Cruz”, e que agora recebe a ajuda que precisa “através da política de proximidade, mas também com uma política rigorosa de contenção das despesas nos primeiros três anos, ganhando agora uma margem de investimento para ajudar a população”.