Shares

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, participou num encontro com elementos que integraram o Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais – POCIF, plano esse que assentou na constituição de um dispositivo especial de patrulhamento, vigilância, deteção e combate a incêndios rurais.

O encontro com os elementos do POCIF decorreu no Quartel dos Bombeiros da Calheta.