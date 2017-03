Clube “Os Especiais” é Campeão Nacional de Basquetebol 3×3 Síndrome Down

Após conquistar no passado mês de novembro a Taça Nacional de Basquetebol 3×3 para jogadores com síndrome down, o Clube Desportivo “Os Especiais” fez o pleno conquistando o 1º lugar no Campeonato Nacional, no Pavilhão do Colégio de Gaia, após ter vencido na final do Campeonato a equipa do Misto21 com o resultado de 11-2 ficando a equipa de APPACDM-Setúbal/UDI em 3º no lugar.

Contribuíram para mais este sucesso os atletas: Roberto Pacheco, Hélder Ornelas, Ana Semente, Ricardo Santos, Pedro Silva e Francisco Gouveia.