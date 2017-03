Sócios do CD Nacional reúnem-se em Assembleia a 31 de março

Está marcada para o próximo dia 31 de março, pelas 18 horas, a Assembleia Geral do CD Nacional. A reunião tem como ponto principal na ordem e trabalhos a apreciação e deliberação do Relatório de Gestão, o Balanço, as Contas e os restantes documentos de prestação de contas do Clube relativos ao segundo semestre do ano de 2015 e do exercício 2016.

A Assembleia Geral do CD Nacional tem como segundo ponto a apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao segundo semestre do ano de 2015 e do exercício 2016.

“Trata-se de uma reunião que permitirá a todos os sócios do clube a oportunidade de analisar e debater o dia a dia do clube”, salienta o Nacional no seu site.