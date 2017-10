Atletas do Clube Desportivo “Os Especiais” nas Seleções Nacionais de Basquetebol e Atletismo Síndrome Down

Shares

A cidade de Vila Nova de Gaia vai acolher, de 12 a 15 de outubro, os Campeonatos Internacionais SU-DS (Sports Union for Down Syndrome) para jogadores com Síndrome de Down.

Duarte Sousa o Selecionador Nacional de Basquetebol para jogadores com Síndrome Down convocou três jogadores do Clube Desportivo “Os Especiais” : Pedro Silva, Ana Semente e Ricardo Santos para disputa do “1º Challenge Internacional Basquetebol 3×3 IBA21”.

Os Campeonatos Internacionais SU-DS para além do “1º Challenge de Basquetebol 3×3 IBA21” engloba o “4º Campeonato da Europa Open de Atletismo IAADS” , o “1º Campeonato da Europa Open de Judodown e o “1º Campeonato da Europa Open de Ténis de Mesa ITTADS”.

Para além dos madeirenses Pedro Silva, Ana Semente e Ricardo Santos jogadores do Clube Desportivo “Os Especiais”, foram ainda convocados, João Duarte (F.C. PORTO), Beatriz Bastos (UDI/APPACDM-SETÚBAL) e Lisandro Lopes – (OLHAR21 BASKET – COIMBRA) convocados para o “1º Challenge de Basquetebol 3×3 IBA21”.

Quanto à Seleção Nacional de Atletismo Síndrome Down que terá como técnico adjunto Rui Neves do Clube Desportivo “Os Especiais” foram convocados o internacional Francisco Gouveia e Sandra Sousa atletas do Clube Desportivo “Os Especiais” .

Em competição estarão 109 atletas dos seguintes países : Portugal, África do Sul, Austrália, Brasil, Filândia, França, Grã-Bretanha, Itália, Iraque, Macau, México, Polónia, Suécia, Suíça, Turqueministão, Turquia e Zimbabwe.

A cerimónia de abertura está marcada para o dia 12 a partir das 21h00, as competições ocorrerão no Complexo Desportivo da Lavandeira.