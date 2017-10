GNR apreende 5300 euros de material contrafeito no Funchal

Shares

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu ontem, dia 9 de outubro, diverso material contrafeito no valor de 5300 euros.

A ação foi efetuada no decorrer de uma ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais, tendo os militares apreendido malas, perfumes e vestuário, num total de 170 artigos, por contrafação, imitação e uso ilegal da marca.

Os proprietários dos estabelecimentos visados foram identificados e a mercadoria remetida para o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.