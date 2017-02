Machico Ativo arranca a 6 de março

Tendo em conta que Portugal é o país da Europa onde se pratica menos Atividade Física e que, em 2016, 44% dos idosos portugueses apresentaram excesso de peso e 39% obesidade, a Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena – ADRAP em colaboração com o Município de Machico, Junta de Freguesia de Machico, Associação da Madeira de Desporto para Todos e Farmácia do Engenho, decidiu por em prática pelo 3º ano consecutivo o projeto “Machico Ativo” que irá proporcionar, mensalmente – primeira segunda feira de cada mês das 17:30 às 19:30 – e de forma gratuita, a toda a população de Machico, a avaliação de vários parâmetros de saúde por uma equipa de enfermeiros e professores de Educação Física, bem como uma aula de fitness e algumas formações sobre o exercício físico/saúde.

Nesta 3ª edição, a novidade será a oferta de um pedómetro a todos os participantes logo na primeira sessão para que, mais facilmente, possam controlar a atividade física que fazem durante o dia. Para além do pedómetro, iremos distribuir à semelhança dos outros anos a Caderneta da Atividade Física, que de forma simples e direta, aborda informações úteis sobre várias temáticas relacionadas com a saúde e a atividade física, e teremos uma Tabela de Mérito, que permite premiar os participantes à medida que forem atingindo determinados objetivos.

É importante que as pessoas saibam que nunca é tarde para dar o primeiro passo e que afastem todas as desculpas que as impedem de se manterem fisicamente mais ativas e saudáveis.