Portas abertas para celebrar o Dia Mundial da Rádio

Renascença, RFM, MEGA HITS e Rádio SIM voltaram, pelo 4º ano consecutivo, a abrir as portas aos seus ouvintes para celebrar o DIA MUNDIAL DA RÁDIO, neste dia 13 de fevereiro.

Este ano, nas suas novas instalações na Quinta do Bom Pastor, em Benfica, mais de 1.500 ouvintes quiseram visitar as rádios, registando-se um total de visitantes bastante superior ao de anos anteriores, tendo sido batido o recorde.

Às 7h da manhã já muitas pessoas marcavam presença para conhecer as rádios do Grupo Renascença Multimédia, entrar nos estúdios, falar com animadores e jornalistas, assistir a várias iniciativas e experimentar a verdadeira magia da rádio. Dos mais velhos aos mais novos, até às 20h, houve espaço e diversão para todos.

Para além dos ouvintes, muitos foram também os artistas e individualidades que se associaram a esta iniciativa. Aos microfones da Renascença estiveram nomes como Aurea, Bruno Ferreira, Rita Ribeiro, Miguel Ângelo, José Raposo, Paulo Gonzo, Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, o Presidente da Assembleia da República, António Ferro Rodrigues.

A RFM contou com várias surpresas. O Café da Manhã foi feito ao vivo a partir do Auditório RFM, com Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Nilton e António Raminhos e a participação especial de Aurea, numa radionovela improvisada. À tarde, Matias Damásio atuou no Auditório RFM para uma vasta plateia. O dia terminou com um jantar romântico para um casal de ouvintes da RFM, servido à luz da vela e ao som do Oceano Pacífico.

A MEGA HITS contou com a presença de vários Dj’s e artistas, tais como, April Ivy, Massivedrum, Mastiksoul e D.A.M.A. Neste dia, a MEGA HITS realizou ainda o sonho de muitos ouvintes que tiveram a oportunidade de fazer rádio ao lado dos animadores.

A Rádio SIM ofereceu aos ouvintes um concerto com Armando Gama e contou com a presença em estúdio de nomes como Eládio Clímaco e António Sala. A rádio convidou também os ouvintes presentes em estúdio a participarem na rubrica Discos Pedidos.

O Grupo Renascença Multimédia volta a provar a sua vitalidade, sendo o único Grupo de Rádios a festejar este dia desta forma, de portas abertas.

Entre todos fica a vontade de repetir a iniciativa no próximo ano, juntando todos aqueles, ouvintes e profissionais, que têm verdadeira paixão pela Rádio.