Renascença vence Prémio Cinco Estrelas na Categoria “Rádios de Informação”

A Renascença foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas, na categoria “Rádios de Informação”. Ao vencer nesta categoria, a Renascença vê reconhecido o novo posicionamento estratégico do canal, que se traduz num formato mais noticioso, sintetizado na sua nova frase de posicionamento: a par com o mundo.

O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação de produtos, serviços e marcas que mede o grau de satisfação global segundo os 5 principais critérios que influenciam os consumidores nas suas decisões de consumo e que, no caso particular desta categoria, terão sido a notoriedade, informação, satisfação, confiança e inovação.

Neste contexto, a Renascença deteve um nível de satisfação global de 86,8%, o que a coloca num grupo restrito de marcas portuguesas que se destacam pela sua excelência na satisfação, na relação de confiança e no caracter inovador com que são percecionadas.

Nesta terceira edição do Prémio Cinco Estrelas foram avaliados 432 produtos e serviços, organizados em 150 categorias de consumo às quais se juntaram também os órgãos de comunicação social. Procurou-se mais uma vez identificar o que de melhor existe no mercado, com base numa metodologia reconhecida por ser uma das mais rigorosas e completas.

Para Pedro Leal, Diretor-Geral de Produção do canal Renascença: “com mais esta distinção, a Renascença congratula-se por ver reconhecido o seu novo posicionamento, onde diariamente tentamos descomplicar a atualidade através de um registo credível, positivo, bem-disposto e de proximidade”.