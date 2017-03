CP garante Comboio Especial para o Concerto de Placido Domingo

Aquela que é uma das vozes mais poderosas do mundo irá estar em Portugal para um concerto Renascença, exclusivo. Placido Domingo sobe ao placo do MEO Arena no dia 22 de Maio e estará acompanhado por orquestra, esperando-se, por isso, um espetáculo único. Os bilhetes já estão à venda.

Placido Domingo é um artista de renome, reconhecido com um dos melhores e mais influentes tenores de ópera da história mundial.

A CP vem agora associar-se a este grandioso evento e irá disponibilizar um comboio especial para facilitar a deslocação de todos os que forem assistir ao concerto, podendo assim regressar de forma confortável a suas casas, evitando os incómodos do trânsito e do estacionamento. Até dia 24 de Março os interessados poderão adquirir um voucher a preço promocional que lhes garante o seu regresso a um preço muito convidativo. Saiba aqui como.

Poderá ser utilizado qualquer comboio Intercidades da Linha do Norte e regressar, após o concerto, na madrugada do dia 23 de Maio, num comboio especial Intercidades com destino a Braga e paragem nas seguintes estações: Lisboa Oriente, Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra B, Aveiro, Espinho, Gaia, Porto Campanhã, Famalicão, Nine e Braga.

Para além de ser uma das vozes mais aplaudidas de sempre, Plácido Domingo é um artista multifacetado. Enquanto maestro já conduziu mais de 500 óperas e concertos sinfónicos com as mais prestigiadas orquestras do mundo.

Os bilhetes para o espetáculo estiveram em pré-venda exclusiva na FNAC e em bilheteira.fnac.pt, mas a partir de segunda-feira, dia 6 de Fevereiro, passaram também a estar disponíveis nos locais habituais da rede Blueticket e em blueticket.pt.

A Genius y Meios, produtora de eventos do Grupo Renascença Multimédia, é o promotor deste espetáculo.