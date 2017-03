Renovação da rede de iluminação pública permitirá ganhos de 40%

A Empresa de Eletricidade da Madeira vai liderar o projeto do novo cabo digital submarino entre a Madeira e a Europa. A novidade foi avançada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira na inauguração dos melhoramentos da rede de abastecimento elétrico à cidade do Funchal.

Na ocasião, Miguel Albuquerque enalteceu o trabalho da EEM, nomeadamente com a aposta feita na remodelação da rede de iluminação pública, o que permitirá aos concelhos, com soluções mais eficientes, reduzir os gastos nesta área em cerca de 40%.

O Presidente do Governo acredita por isso que “não temos que ter nenhum complexo em relação às nossas competências e capacidades para apreendermos e executarmos soluções tecnologicamente inovadoras ao serviço da sustentabilidade energética da RAM”, e aponta a meta dos 50% de produção de energia elétrica, com base em fontes renováveis, já para 2020.