Paulo Cafôfo nos 438 anos da freguesia de São Martinho

A Junta de Freguesia de São Martinho assinalou domingo o 438º aniversário da freguesia, numa cerimónia em que tiveram a palavra todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia, bem como o Presidente da Assembleia, Thomas Dellinger, o Presidente da Junta de Freguesia, Duarte Caldeira Ferreira, e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, a quem coube o discurso de encerramento.

Na ocasião, Paulo Cafôfo lembrou “a importância social e económica de São Martinho, que é a freguesia da Região com maior número de eleitores, representando muito mais do que vários concelhos, e ainda aquela que recebe o maior número de turistas por noite na Madeira”, para considerar São Martinho “uma cidade dentro da cidade do Funchal.” O Presidente enalteceu essa notável vitalidade, considerando que “este crescimento que continua tem de ser devidamente interpretado e enquadrado por todos quantos governam a cidade, do poder local ao municipal, e esta Junta tem dado um grande exemplo perante os desafios dos últimos anos, que têm sido superados com muita capacidade de trabalho.”

Na cerimónia que assinalou a data do alvará régio assinado pelo Cardeal D. Henrique, criando então a paróquia de São Martinho, Paulo Cafôfo teceu francos elogios ao trabalho de Duarte Caldeira nos destinos da Junta, desde logo “no que respeitou à resolução de uma situação financeira crítica, sem jamais se ter abdicado de olhar pelas pessoas, de ajudar e de investir nas pessoas”, uma maneira de governar inteiramente partilhada pela Autarquia.

O Presidente da Câmara do Funchal aludiu, igualmente, a obras municipais de referência na freguesia durante o mandato, como a reabertura do histórico Complexo Balnear do Lido ou a obra de recuperação do Caminho do Poço Barral, bem como outras em carteira, como as intervenções previstas para a Estrada Monumental e para o Cais do Carvão, realçando, contudo, que “as pequenas obras que são feitas pela Junta mês a mês, com arranjos significativos, valem tanto para as pessoas e para a sua vida de todos os dias, quanto as obras maiores.” A aposta cultural e a dinamização de eventos assegurada pelo Executivo de Duarte Caldeira foi outro dos aspetos destacados por Paulo Cafôfo.

A Junta de Freguesia procedeu, por fim, à homenagem a cidadãos e instituições notáveis da freguesia, nomeadamente, à Fundação Cecília Zino, a David Fernandes, atleta olímpico na modalidade de canoagem, e a Agostinho da Encarnação Patrício, Zelador do Bairro da Nazaré e Presidente da Casa do Povo de São Martinho.