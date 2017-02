Cafôfo recebeu Mayor da capital de Jersey

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu ontem, nos Paços do Concelho, o Mayor da cidade de Saint Helier, Simon Crowcroft, que é a capital da ilha de Jersey, no Reino Unido, onde reside uma extensa comunidade de emigrantes madeirenses. Funchal e Saint Helier são cidades geminadas desde abril de 2008, tendo substanciado dessa forma os seus históricos laços socioculturais, pelo que esta foi uma oportunidade informal para rever matérias de interesse para ambas as cidades, aproveitando a visita do Mayor e da sua família à Região, a título pessoal.

Numa receção que contou com a presença de todo o Executivo Municipal, os autarcas aproveitaram o encontro para abordar o papel atual da emigração madeirense em Jersey, tendo Simon Crowcroft enaltecido a importância dos madeirenses no Reino Unido, nomeadamente no que respeita ao seu contributo para o desenvolvimento económico da própria ilha de Jersey, bem como a sua plena integração.

Paulo Cafôfo sublinhou, por sua vez, que o significado da diáspora madeirense para a Região continua a ser incontornável nos dias de hoje, em termos afetivos e socioeconómicos, e que tem defendido isso mesmo de forma empenhada ao longo deste mandato. Estabelecido ficou também o compromisso de reforçar a geminação existente entre as duas cidades, com Paulo Cafôfo a destacar as áreas da economia, ambiente e educação como aquelas onde se verificam maiores e mais interessantes oportunidades.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal salientou, por fim, a importância deste tipo de visitas, oficiais ou não, e do permanente reavivar dos laços de amizade, dada a importante comunidade madeirense e funchalense de Jersey.