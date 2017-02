Apreensão de mais de 100 motores de veículos viciados e furtados

Militares do Comando Territorial do Porto apreenderam, no dia 17 de fevereiro, na localidade de Fornelo – Vila do Conde, centenas de componentes automóveis furtados.

A apreensão decorreu no âmbito de uma investigação por furtos de veículos, quando, ao ser realizada uma busca a um armazém de peças automóveis, os militares detetaram a existência de componentes referentes a cerca de 100 veículos furtados, em locais situados entre os concelhos de Viana do Castelo e Figueira da Foz, desde o ano de 2009.

Até ao momento foi possível apreender o seguinte material:

·85 motores de veículos automóveis rasurados/viciados;

·19 motores de veículos automóveis furtados;

·12 caixas de velocidades de veículos automóveis furtadas;

·Três caixas de velocidades de veículos automóveis rasuradas;

·Nove carroçarias de veículos automóveis desmanteladas.

Entre o material que falta analisar encontram-se ainda centenas de componentes automóveis, entre os quais, dezenas de motores,tabliers, bancos, depósitos, tetos panorâmicos, entre outros.

A ação contou com o reforço de mergulhadores forenses do GIPS, para despistar a eventual existência de chassis e outros componentes nas águas do Rio Ave.