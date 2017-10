Prisão preventiva por furto em estabelecimento

Shares

O Comando Territorial do Porto deteve em flagrante delito cinco homens, com idades compreendidas entre os 21 e 30 anos, por furto a uma loja de vestuário situada no centro da Trofa.

Durante uma ação de patrulhamento, os militares surpreenderam os suspeitos em flagrante delito, os quais tinham em sua posse vários artigos furtados, entretanto apreendidos: Várias peças de vestuário avaliadas em cerca 55 mil euros; Duas viaturas ligeiras que tinham sido furtadas na Maia e em Rio Tinto; Um Walkie-Talkie.

Os suspeitos têm antecedente criminais por furto, roubo, agressões e condução ilegal. Após terem sido presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Matosinhos, quatro ficaram em prisão preventiva e um com apresentações três vezes por semana no posto da sua área de residência.