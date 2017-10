Vodafone e NOS celebram parceria

Shares

A Vodafone e a NOS celebraram um acordo de desenvolvimento e partilha de infraestrutura de abrangência nacional. Esta parceria permite aos dois Operadores a disponibilização das suas ofertas comerciais, sob a rede partilhada, já a partir do início de 2018.

O acordo abrange a partilha recíproca de fibra escura em cerca de 2,6 milhões de casas, em que cada uma das entidades partilha com a outra um valor equivalente de investimento. A parceria é ainda alargada à infraestrutura móvel, onde está assegurada a partilha mínima de 200 torres móveis.

A partilha da rede permitirá à Vodafone Portugal chegar a mais 1,3 milhões de famílias e empresas, passando a Empresa a totalizar cerca de 4 milhões de casas passadas com rede de última geração.

“Este acordo permite à Vodafone Portugal levar o seu serviço a mais Clientes, aumentando a concorrência no mercado em benefício das famílias e empresas portuguesas. A partir de hoje damos um passo significativo para que todos os portugueses possam ter acesso à melhor oferta do mercado, contribuindo decididamente para a materialização da Sociedade Gigabit em Portugal”, afirma Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal.

O acordo hoje celebrado pressupõe que as duas empresas mantêm total autonomia no desenho das ofertas comerciais e na escolha das soluções tecnológicas que decidam vir a implementar. Está igualmente assegurada a total independência na gestão da base de Clientes de cada uma das empresas, bem como a confidencialidade no tratamento da informação dos consumidores.

A parceria entre a Vodafone e a NOS assume especial relevância numa altura em que Portugal vive uma profunda transformação económica e social, que em larga escala depende das novas tecnologias. A partilha destas infraestruturas cria condições para uma maior dinamização do mercado, ao criar mais concorrência e ao permitir a disponibilização de serviços de elevada qualidade e mais escolha, a um número cada vez maior de cidadãos e de empresas.