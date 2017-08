Prisão preventiva para incendiário detido em Felgueiras

O Comando Territorial do Porto deteve, em Felgueiras, um homem de 44 anos indiciado pela prática do crime de incêndio florestal.

O detido foi presente hoje de manhã ao Juiz de Instrução Criminal para Primeiro Interrogatório Judicial de Arguido Detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O agora preso, que já se encontrava com a medida de coação de apresentações periódicas no Posto Territorial de Felgueiras pela prática do mesmo crime, foi surpreendido em flagrante por um familiar, que de imediato acionou a GNR, permitindo assim formalizar a detenção.