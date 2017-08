Câmara de Porto Moniz promoveu Semana Ativa

A Câmara Municipal de Porto Moniz, em parceria com o Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz, desenvolveu, pela primeira vez, no concelho, um campo de férias destinado a crianças com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos.

Este campo de férias, designado por Semana Ativa, teve como principal finalidade contribuir para a vivência de novas experiências e promover a ocupação saudável dos tempos livres destas crianças. Com esse objetivo, foram realizadas ao longo da semana, quer no Porto Moniz, quer fora do concelho, um conjunto atividades lúdicas, desportivas e culturais.

A organização contou também com o apoio do Clube Naval do Seixal e do Clube Naval do Funchal, bem como, com a ajuda, em regime de voluntariado, de vários jovens universitários do concelho e de dois atletas do Clube Desportivo Local.

Este campo de férias finaliza as suas atividades amanhã, tendo até à data, demonstrado ser um enorme sucesso, dada a procura que o mesmo teve, como também, pela excelente reação dos participantes e o feedback recebido dos pais.