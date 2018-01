Câmara do Porto Moniz leva idosos e crianças ao Circo

Shares

A Câmara Municipal de Porto Moniz proporcionou uma tarde diferente, cheia de alegria e animação aos idosos e crianças do concelho. O executivo camarário, no âmbito das festividades de Natal, organizou pelo quinto ano consecutivo uma ida ao Circo com os munícipes maiores de 65 anos e toda a comunidade escolar do Concelho.

O presidente da Câmara, Emanuel Câmara aproveitou a oportunidade para reforçar que “todo o trabalho desenvolvido por mim e pela a minha equipa é sempre em prol da população, do seu bem-estar e melhorar a sua qualidade de vida”.