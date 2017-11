Porto Moniz hasteia Bandeiras Verdes

Shares

Numa cerimónia presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, Emanuel Câmara, hasteou-se hoje, as Bandeiras Verdes no âmbito do Programa Eco-Escolas.

As Escolas do concelho receberam, na sua plenitude, o referido galardão como prémio pelos projetos e atividades desenvolvidos no âmbito da educação ambiental. O sucesso desta política ambiental deve-se, fundamentalmente, ao grande envolvimento dos diferentes membros da comunidade educativa e às parcerias estabelecidas.

Estiveram presentes a diretora Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, Eng. Paula Menezes – que durante a sua intervenção anunciou que o XII Encontro Regional Eco-Escolas da Região Autónoma da Madeira, a realizar no próximo ano será no concelho de Porto Moniz – a vereadora Graciela Silva, da Câmara Municipal de Porto Moniz, o presidente da Assembleia Municipal, Lino Conceição, inúmeras entidades politicas, civis e religiosas.

O presidente da Câmara fez questão de entregar formalmente aos diretores das escolas o Certificado Eco-Escolas. Na sua intervenção, Emanuel Câmara, saudou os alunos, professores e auxiliares pelo trabalho meritório que vem desenvolvendo na educação ambiental. Aproveitou a ocasião para entregar a todos os presentes “ecobags” – sacos coloridos usados para a separação de embalagens destinadas à reciclagem, dando continuidade a outro projeto ambiental que o município promove – Ecomoniz.