Árvore no Aquário

O Município de Porto Moniz dinamizou, pelo quarto ano consecutivo, no passado domingo, dia 17 de dezembro, um evento único a nível nacional, em que se decorou uma árvore de Natal dentro do tanque principal do “Aquário da Madeira”. A decoração desta árvore esteve a cargo de quatro mergulhadores.

A ornamentação da referida árvore foi complementada com um “delicioso” concerto do Grupo de Violas e Bandolins, dirigido pelo jovem maestro Simão Câmara, da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Na atividade estiveram presentes o executivo camarário, muitos munícipes e visitantes. Durante a cerimónia Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal, aproveitou a oportunidade para desejar aos presentes votos de boas festas e relembrar o programa festivo para esta época de Natal, que culmina com um espetáculo de circo direcionado para as crianças e idosos do concelho.