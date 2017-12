Governo garante obras pedidas pela população da Calheta

Shares

Até 2019 a Calheta poderá contar com um conjunto de infraestruturas há muito ambicionadas pela população. É o caso da conclusão da Via Expresso entre a Fajã de Ovelha e a Ponta do Pargo, o acesso ao Jardim do Mar e a construção dos Centros de Saúde da Calheta e do Arco da Calheta.O Presidente do Governo Regional falava para uma plateia de mil idosos que participavam na XIX Edição do Convívio de Natal para os maiores de 60 anos do Concelho da Calheta.