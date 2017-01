“Na política não se vive de promessas!”

A afirmação é do presidente da Junta de Freguesia do Estreito da Calheta, e Miguel Albuquerque subscreveu-a, acrescentando que o mais importante é a “obra concreta”. O presidente do Governo foi àquele concelho visitar as obras concluídas do Caminho Agrícola dos Moínhos, infraestrutura da responsabilidade da Câmara Municipal da Calheta, que vai beneficiar 55 famílias, numa área de 8,25 hectares, correspondendo a um investimento total de 578.893.24€, dos quais 492.059,25€ foram financiados através do PRODERAM.

Na ocasião, Miguel Albuquerque deixou uma mensagem de esperança à população, relevando os bons indicadores económicos que a Região apresenta, assim como uma contínua diminuição da taxa de desempego, acompanhada de uma tendência positiva na oferta do emprego há mais de dois anos.