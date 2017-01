Polícia Judiciária deteve duas pessoas a fim de serem extraditadas

A Polícia Judiciária, no cumprimento de dois mandados de detenção europeus, deteve na semana passada uma mulher e um homem a fim de serem extraditadas.

A primeira situação ocorreu no concelho de Lagos, onde a Polícia Judiciária localizou e deteve uma mulher de 41 anos idade, de nacionalidade Alemã, com vista à sua extradição para a Alemanha, por estar indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A detida foi presente ao Meritíssimo Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Évora, que determinou que aguardaria os ulteriores termos do processo de extradição sujeita à medida de coação de prisão preventiva.

A segunda detenção foi cumprida na localidade da Figueira da Foz, onde foi localizado e detido um cidadão português, de 47 anos de idade, com vista à sua extradição para o Luxemburgo, por estar indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Após ter sido interrogado pelo Meritíssimo Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, o detido foi sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.